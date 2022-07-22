Reuters: Турбіна для «Північного потоку» застрягла в Німеччині через росію — «Газпром» стверджував, що її відсутність призвела до меншої прокачки газу
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- Костя Андрейковець
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picture alliance / Contributor / Getty Images
Турбіна Siemens для газопроводу «Північний потік», відсутність якої, за словами москви, призвела до меншої прокачки газу у Європу, застрягла в Німеччині, тому що російська сторона не дала дозволу на її транспортування.
Про це пише Reuters з посиланням на джерела.
Канада після ремонту відправила турбіну до росії, але вона дорогою залишилася у Німеччині, оскільки рф не надала документи, необхідні для ввезення турбіни до росії. У Німеччини немає даних про напрямок транспортування — куди саме турбіна має бути доставлена і через який митний пост.
Німецька компанія Siemens заявила, що хотіла б повернути турбіну, але не може контролювати весь процес. Джерела Reuters зазначають, що повернення турбіни може тривати кілька днів або навіть тижнів, тому Берлін матиме низькі поставки газу ще певний час.
- Минулого місяця москва скоротила потужність «Північного потоку» на 60%, пославшись на затримку повернення турбіни, яку обслуговує німецька Siemens. До Німеччини турбіна прибула 17 липня. З 11 по 21 липня поставки газу цим трубопроводом повністю зупиняли.
- Своєю чергою, «Газпром» 20 липня заявляв, що компанія не отримала від Siemens офіційних документів, які дозволяють повернути турбіну до росії в умовах санкцій Канади та ЄС.
- 21 липня рф відновила поставки газу до Німеччини трубопроводом «Північний потік» на низьких потужностях.