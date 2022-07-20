Мінцифри запускає англомовне видання UNITED24
- Автор:
- Софія Телішевська
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Соколовська Інна / УНІАН
Міністерство цифрових трансформацій створює англомовне цифрове медіа UNITED24, щоб розповідати світові про Україну.
Про це повідомив очільник міністерства Михайло Федоров .
«Я впевнений, що ця війна — між цивілізацією і варварством, і саме тому світ — на нашому боці. Тому ми маємо висвітлювати, якою неймовірною, сильною, технологічною і креативною країною ми є», — зазначив він і запропонував приєднатися до команди.
- Онлайн-платформа UNITED24 для збору коштів на підтримку України запрацювала 5 травня. Вона надає можливість зробити донейт в один клік із будь-якої країни. Усі кошти надходять на рахунки Національного банку України та закріплені за профільними міністерствами: оборони, охорони здоровʼя та інфраструктури.
- 1 липня в Україні запустили проєкт «Армія дронів», щоб закрити безпілотниками лінію фронту. На першому етапі планують закупити 200 безпілотників для повітряної розвідки, які можуть літати до 24 годин на відстань 160 кілометрів і при цьому залишатися майже непомітними для ворога.