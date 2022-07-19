В МЗС Китаю заявили, що «США винні» в нападі росії на Україну
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- Костя Андрейковець
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Getty Images / Kyodo News / Contributor
Речник Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь заявив, що США винні у вторгненні росії в Україну. Це він сказав, коментуючи заяву представника Держдепартаменту США Неда Прайса, який застеріг Пекін від надання росії зброї чи допомоги для ведення війни проти України.
Про це повідомляється на сайті МЗС.
«Як ті, хто розпочав кризу в Україні та є найголовнішим чинником, що її підживлює, США повинні глибоко задуматися над своїми помилковими діями з роздмухування вогню з українського питання та припинити розігрувати блокову конфронтацію і створювати нову холодну війну», — заявив Ліцзянь.
Він сказав, що Китай займає «обʼєктивну і справедливу» позицію щодо України, а також «стоїть на боці миру та справедливості». Підозри США та заяви про санкції він назвав тиском.
- Офіційні особи КНР, як і росії, вторгнення в Україну війною не називають. Китай заявляв, що не продає зброю росії, а загальний експорт до рф цього року суттєво впав. Офіційний Пекін заявляв про «нейтральність» щодо війни.
- У червні Вашингтон висловив занепокоєння. «Ми бачили заяви КНР про нейтралітет Китаю, але його поведінка, його риторика та дії вказують, що це щось інше. Вони досі інвестують у тісні стосунки з росією», — казав речник Держдепу Нед Прайс.
- 29 червня США додали до чорного списку пʼять китайських компаній через підтримку російської армії.
- У липні The Wall Street Journal писав, що з початку повномасштабного вторгнення китайський експорт до росії значно зріс. Китай, попри свої заяви про нейтральність, продає росії товари, які необхідні їй, щоб продовжувати війну.