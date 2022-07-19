Івана Баканова звільнили з посади голови СБУ
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Євген Малолєтка / «Бабель»
Верховна Рада звільнила Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України. За проголосували 265 депутатів.
Про це повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк і уточнив, що самого Баканова на розгляді цього питання не було.
- Увечері 17 липня вийшли два укази президента — про відсторонення генпрокурора Ірини Венедіктової та про усунення від обовʼязків голови СБУ Івана Баканова. Поки обовʼязки генпрокурора виконуватиме заступник Венедіктової Олексій Симоненко, а голови СБУ — перший заступник Василь Малюк.
- 18 липня Зеленський подав до Ради подання на звільнення Венедіктової та Баканова. Уранці 19 липня президент звільнив заступника голови Служби безпеки та змінив начальників СБУ в пʼяти областях.