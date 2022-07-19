Івана Баканова звільнили з посади голови СБУ

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Євген Малолєтка / «Бабель»

Верховна Рада звільнила Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України. За проголосували 265 депутатів.

Про це повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк і уточнив, що самого Баканова на розгляді цього питання не було.