Норвегія оголосила всенародний збір коштів на Bayraktar для ЗСУ

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Норвежці, слідом за литовцями та поляками, вирішили зібрати кошти на купівлю безпілотника Bayraktar TB2 для Збройних сил України.

Про це повідомляє Spleis.

Організатори збору коштів заявили, що кожен громадянин може пожертвувати на Bayraktar TB2 щонайменше 10 крон. Таким чином вони планують зібрати 55 мільйонів крон (близько $5,5 мільйона) та передати їх до фонду допомоги при посольстві України.

Перша тисяча людей, яка пожертвує щонайменше 250 крон, допоможе вибрати назву для безпілотника.