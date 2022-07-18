На «Армію дронів» вже зібрали пів мільярда гривень

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За понад два тижні збору коштів через платформу UNITED24 на «Армію дронів» задонатили понад 510 мільйонів гривень.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Ми домовилися про закупівлю 60 мультикоптерів Matrice. Ці дрони з точністю записують відео, мають вбудований штучний інтелект, чітко фокусуються на цілі та визначають потенційну небезпеку на відстані», — зазначив він.

За його словами, Мінцифри веде переговори про подальші закупівлі потужних безпілотників з українськими та міжнародними виробниками. Серед них — США, Німеччина, Португалія, Японія та Ізраїль.

«У межах комплексної програми «Армія дронів» ви донатите і дронатите свої дрони на потреби ЗСУ. Наша команда їх перевіряє, ремонтує і оперативно замінює пошкоджені дрони. Військові системно проходять навчання з керування безпілотниками, щоб потім виконувати завдання на лінії фронту», — розповів міністр.

Задонатити ви можете на платформі UNITED24.