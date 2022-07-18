На «Армію дронів» вже зібрали пів мільярда гривень
- Автор:
- Софія Телішевська
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За понад два тижні збору коштів через платформу UNITED24 на «Армію дронів» задонатили понад 510 мільйонів гривень.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Ми домовилися про закупівлю 60 мультикоптерів Matrice. Ці дрони з точністю записують відео, мають вбудований штучний інтелект, чітко фокусуються на цілі та визначають потенційну небезпеку на відстані», — зазначив він.
За його словами, Мінцифри веде переговори про подальші закупівлі потужних безпілотників з українськими та міжнародними виробниками. Серед них — США, Німеччина, Португалія, Японія та Ізраїль.
«У межах комплексної програми «Армія дронів» ви донатите і дронатите свої дрони на потреби ЗСУ. Наша команда їх перевіряє, ремонтує і оперативно замінює пошкоджені дрони. Військові системно проходять навчання з керування безпілотниками, щоб потім виконувати завдання на лінії фронту», — розповів міністр.
Задонатити ви можете на платформі UNITED24.
- Онлайн-платформа UNITED24 для збору коштів на підтримку України запрацювала 5 травня. Вона надає можливість зробити донейт в один клік із будь-якої країни. Усі кошти надходять на рахунки Національного банку України та закріплені за профільними міністерствами: оборони, охорони здоровʼя та інфраструктури.
- 1 липня в Україні запустили проєкт «Армія дронів», щоб закрити безпілотниками лінію фронту. На першому етапі планують закупити 200 безпілотників для повітряної розвідки, які можуть літати до 24 годин на відстань 160 кілометрів і при цьому залишатися майже непомітними для ворога.
- 5 липня стало відомо, що на «Армію дронів» за 5 днів задонатили майже 200 мільйонів гривень.