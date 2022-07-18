«Прямий» і «5 канал» просять віддати їм час каналів Ріната Ахметова у телемарафоні
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Пресслужба телеканалу "Прямий"
Телеканали «Прямий» та «5 канал» звернулися до Ради національної безпеки і оборони та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення із запитом віддати їм часовий слот у телемарафоні «Єдині новини», який може звільнитися після припинення участі у ньому телеканалів холдингу «Медіа Група Україна».
Свою заяву канали опублікували на сайтах.
«Співробітники, журналісти та редакційні колективи «Прямого» і «5 каналу» вкотре висловлюють свою готовність долучитися до виробництва контенту та ефірів телемарафону», — йдеться у заяві.
Канали нагадали, що 19 березня керівництво ТОВ «Вільні медіа» звернулося до Нацради, РНБО і Мінкультури із проханням надати частину ефірного часу в національному марафоні та ввести їх до складу редакційної групи, проте цього не сталося. Телеканалам заявили про відсутність вільного слоту, а 4 квітня виключили з цифрового мовлення.
У «Прямому» і «5 каналі» заявили, що «жоден чиновник досі не взяв на себе відповідальність за відключення телеканалів з цифрового ефіру і не пояснив, на яких законних підставах це відбулося». Наразі канали хочуть зайняти вільні слоти після припинення участі у марафоні медіагрупи «Україна».
- 4 квітня телеканали «Еспресо», «Прямий» і «5 канал» заявили у відкритому листі, що Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення вимкнув їхнє мовлення. Журналісти каналів заявили, що рішення було прийнято Офісом президента. Вони вважають його незаконним, оскільки «не існує жодного документа, який би давав підстави концерну РРТ уночі відключати телеканали від мовлення». Нацрада з телерадіомовлення тоді жодного рішення не публікувала.
- Державна служба спеціального звʼязку пояснила, що вимкнула з цифрового ефіру телеканали «Еспресо», «Прямий» і «5 канал» на виконання рішення РНБО.
- У Офісі президента заявили, що ці телеканали, які відносять до пулу Петра Порошенка, вимкнули через «нарцисизм» пʼятого президента України.