Bellingcat: Ігор гіркін повʼязаний з російськими кілерами спільними ефесбешними серіями паспортів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Фото УНІАН
Колишній «міністр оборони днр» ігор гіркін (стрєлков), який називав себе «полковником фсб у запасі», після повернення до росії довгі роки користувався паспортами для прикриття, отриманими від фсб. Через загальні серії таких паспортів журналісти знайшли звʼязок між гіркіним та двома «отруйниками Навального», а також спецназівцем «Вимпелу» Вадимом Красиковим, який убив чеченського біженця Хангошвілі в Берліні.
Про це ідеться у спільному розслідуванні The Insider і Bellingcat.
Вони пишуть, що особлива серія паспорта виявилася і в колишнього лідера «лнр» ігоря плотницького. Щоправда, у його випадку наявні звʼязки з хакерами розвідувального управління, а не фсб.
Журналісти пояснюють, що виявити ці звʼязки вдалося завдяки дружинам, бо і гіркін, і плотницький літали з фальшивими іменами по одній броні квитків зі своїми дружинами.
А дружина Красикова сама отримала фальшиві документи, коли її вирішили сховати після арешту чоловіка у Берліні.
Ще один паспорт був оформлений на імʼя «Артем Виноградов». Саме він у березні 2015 року літав по одній броні з «Михайлом Степановим» — це імʼя прикриття одного з членів загону фсб Михайла Швеця. Останній брав участь у отруєнні Олексія Навального.
- 14 грудня 2020 року міжнародні розслідувачі назвали імена працівників фсб, які отруїли Навального, а раніше мало не вбили його дружину. За кілька годин до оприлюднення результатів розслідування Навальний зателефонував одному з працівників фсб Костянтину Кудрявцеву, який може бути причетний до його отруєння. Політик представився помічником секретаря ради безпеки і колишнього директора фсб миколи патрушева і спілкувався з ним 45 хвилин. Кудрявцев зізнався у проведенні спецоперації з отруєння.
- 2 лютого 2021 року Навального суд відправив до колонії на 2 роки і 8 місяців у справі «Ів-Роше».