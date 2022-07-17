У білорусь за тиждень прилетіли щонайменше 15 російських транспортних літаків

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За останній тиждень до білорусі прилетіли не менше 15 російських військово-транспортних літаків.

Про це повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Тільки на військовий аеродром у Мачулищах відбулося як мінімум:

10 прильотів Іл-76 повітряно-космічних сил рф;

два прильоти Ан-22 повітряно-космічних сил рф;

три прильоти Ан-124 повітряно-космічних сил рф.

«Ан-22 — найбільший у світі турбогвинтовий літак, як і Ан-124, він використовується для перевезення великогабаритного вантажу. За нашою інформацією, як мінімум частина з цих літаків щось привезли в білорусь, проте що саме — невідомо. У одних тільки Ан-124 на борту було до 20 осіб персоналу», — ідеться у повідомленні.

Крім того, на цьому тижні в білорусь прилетів і полетів літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління А-50 пкс рф (RF-94268), минулого разу він прилітав у квітні.

Цей літак пробув на території білорусі 5 днів і 12 годин, і тричі по 6 годин «працював» у повітряному просторі білорусі в супроводі винищувачів із Барановичів.

Серед напрямків, куди полетіли або звідки прилітали усі ці літаки, можна виділити Таганрог, Іваново, Твер і Анапу.