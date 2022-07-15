Нардепа-колаборанта олексія ковальова оголосили в розшук. Суд обрав йому запобіжний захід
- Автор:
- Софія Телішевська
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Олексій Ковальов/Facebook
Народному депутату-колаборанту олексію ковальову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Депутата оголосили в розшук.
Про це інформує Державне бюро розслідувань.
Ще 6 липня Генпрокуратура повідомила йому про підозру в державній зраді. За даними розслідування, ковальов після повномасштабного вторгнення російської федерації перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагає окупаційним військам.
А на початку липня він обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора — «уряді Херсонської області».
- 4 липня ковальов в окупаційному уряді Херсонської області отримав посаду «заступника голови з питань сільського господарства».
- 22 червня на окупованій частині Херсонщини, у місті Гола Пристань стався замах на ковальова — підірвали його авто. Керівник української військової розвідки Кирило Буданов підтвердив, що щодо ковальова була здійснена «певна дія». Пізніше той зʼявився на відео і заявив про «диверсію українських спецслужб».