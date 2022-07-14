Міністр юстиції: Рінат Ахметов більше не підпадає під визначення олігарха
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Ратинський В'ячеслав / УНІАН
Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що мільярдер Рінат Ахметов більше не підпадає під визначення олігарха, оскільки він вийшов з медіа-бізнесу, а його бізнес-партнер Вадим Новинський склав мандат нардепа.
Про це він розповів під час дискусії ОПОРА.Live.
«Пан Новинський був прямим звʼязком для того, щоб визнати олігархом пана Ахметова. Тому що вони є партнерами по бізнесу, а пан Новинський як народний депутат є політичною фігурою. Тому відмова від мандата прибрала прямий звʼязок пана Ахметова з парламентом і найочевиднішу ознаку його участі в політичному житті», — сказав міністр.
Водночас Малюська припустив, що Ахметов, імовірно, відмовився від своїх медіа не остаточно.
«Це моя субʼєктивна думка. Не готовий говорити, що це так, але здається, що юридично це «нога у дверях» з тим, щоб не закрити собі повністю юридичні механізми повернення в бізнес», — пояснив міністр.
- 11 липня 2022 року Рінат Ахметов заявив, що виходить з медійного бізнесу. «Медіа Група Україна» відмовилася на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій і від ліцензій друкованих медіа в Україні. Не працюють також онлайн-медіа МГУ. Медіахолдинг «Медіа Група Україна» Ріната Ахметова обʼєднує канали «Україна», «Україна 24», «Футбол 1/2/3», НЛО TV, мультимедійну платформу «Сьогодні», «Новинну Групу Україна» та інші.
- 23 вересня 2021 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про деолігархізацію. Документ встановлює низку правил для тих, хто потрапить у реєстр олігархів: вони не зможуть фінансувати партії, брати участь у приватизації та будуть зобовʼязані подавати електронну декларацію. Усі чиновники повинні будуть обовʼязково подавати декларацію про контакти, якщо вони матимуть спілкування з олігархом. У разі неподання такої декларації їм загрожує звільнення.
- Олігархом можуть визнати людину, яка бере участь у політичному житті, має значний вплив на ЗМІ, є бенефіціаром монополії та має активів на понад мільйон прожиткових мінімумів (приблизно 2,5 мільярда гривень).
- Рада національної безпеки і оборони вже запустила систему моніторингу олігархів.