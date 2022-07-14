WSJ: У Стамбулі попередньо домовились про розблокування трьох українських портів

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У Стамбулі на переговорах щодо розблокування експорту українського зерна, які відбулися 13 липня, делегації України, ООН, Туреччини і росії попередньо узгодили деблокаду трьох українських портів.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерело, знайоме з ходом переговорів.

Механізм такий: зерно може відправлятися з трьох портів у конвоях у супроводі українських військових кораблів. На їх маршруті діятиме захист, частково буде проведене розмінування. Військово-морські сили Туреччини перевірятимуть порожні кораблі, які прибувають в українські порти. ООН створить командно-контрольний центр у Стамбулі для моніторингу рівня загрози для суден.

За даними Forbes сторони узгоджують розблокування Одеського, Чорноморського та «Південного» портів.