Генсек ООН заявив про «великий крок уперед» у питанні розблокування експорту українського зерна

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив про «великий крок уперед» у переговорах щодо розблокування експорту українського зерна.

Про це він написав у Twitter.

«Промінь надії у світі, затьмареному кризами. Сьогодні у Стамбулі ми побачили великий крок уперед для забезпечення експорту українського продовольства через Чорне море. Я вітаю відданість усіх тих, хто працює над досягненням угоди для нашої загальної людяності», — заявив Гутерріш.