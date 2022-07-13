Генсек ООН заявив про «великий крок уперед» у питанні розблокування експорту українського зерна
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- Костя Андрейковець
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Drew Angerer / Getty Images
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив про «великий крок уперед» у переговорах щодо розблокування експорту українського зерна.
Про це він написав у Twitter.
«Промінь надії у світі, затьмареному кризами. Сьогодні у Стамбулі ми побачили великий крок уперед для забезпечення експорту українського продовольства через Чорне море. Я вітаю відданість усіх тих, хто працює над досягненням угоди для нашої загальної людяності», — заявив Гутерріш.
- Війська росії з початку вторгнення блокують експорт з портів України, через що продукцію доводиться експортувати залізницею та автошляхами. Західні партнери пропонували побудувати зерносховища біля кордону, домовитися з росією, але на військове розблокування шляхів не готові. Тим часом росія продовжує викрадати українське зерно, вивозячи його до Криму, Сирії та Туреччини, про що свідчать численні журналістські розслідування.
- 5 липня Ердоган заявив про посилені переговори щодо розблокування експорту зерна з України Чорним морем. Він очікує на прогрес протягом десяти днів. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба застерігав від сподівань на швидке вирішення проблеми, оскільки перемовини зосереджені на маршрутах і безпеці суден.
- Напередодні президент Туреччини Реджеп Ердоган провів телефонну розмову з путіним. Він заявив, що настав час для «зернового коридору». У рф заявили, що «продовжать обмін думками» з цього приводу. У той же день, 11 липня, Ердоган поспілкувався із Зеленським. Розмова була присвячена війні та проблемі блокади експорту зерна.
- 13 липня в Туреччині пройшли чотиристоронні перемовини щодо безпечного вивезення українського зерна з портів. Під час цієї зустрічі сторони домовилися створити координаційний центр у Стамбулі. Делегації України, росії, Туреччини та ООН знову зустрінуться наступного тижня.