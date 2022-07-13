«Зернові перемовини». У Туреччині домовилися створити координаційний центр
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- Олексій Ярмоленко
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Getty Images / «Бабель»
У Туреччині завершилися чотиристоронні перемовини щодо безпечного вивезення українського зерна з портів, які заблокувала російська армія. Під час цієї зустрічі сторони домовилися створити координаційний центр.
Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, пише Anadolu.
На цій зустрічі були присутні військові делегації України, росії та Туреччини, а також представники ООН.
«У результаті зустрічі, що пройшла в позитивній та конструктивній атмосфері, були узгоджені основні технічні питання, такі як створення координаційного центру у Стамбулі, де будуть присутні представники всіх сторін, спільний контроль у портах виходу та прибуття, гарантування безпеки судноплавства на шляхах відправлення», — зазначив він.
За його словами, делегації України та росії знову зустрінуться наступного тижня. Акар також висловив сподівання, що наступного тижня буде підписаний відповідний документ.
- Війська росії з початку вторгнення блокують експорт з портів України, через що продукцію доводиться експортувати залізницею та автошляхами. Західні партнери пропонували побудувати зерносховища біля кордону, домовитися з росією, але на військове розблокування шляхів не готові. Тим часом росія продовжує викрадати українське зерно, вивозячи його до Криму, Сирії та Туреччини, про що свідчать численні журналістські розслідування.
- 5 липня Ердоган заявив про посилені переговори щодо розблокування експорту зерна з України Чорним морем. Він очікує на прогрес протягом десяти днів. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба застерігав від сподівань на швидке вирішення проблеми, оскільки перемовини зосереджені на маршрутах і безпеці суден.
- Напередодні президент Туреччини Реджеп Ердоган провів телефонну розмову з путіним. Він заявив, що настав час для «зернового коридору». У рф заявили, що «продовжать обмін думками» з цього приводу. У той же день, 11 липня, Ердоган поспілкувався із Зеленським. Розмова була присвячена війні і проблемі блокади експорту зерна.