Лукашенко звільнив відповідального за мобілізацію генерала

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Гонтар Володимир / УНИАН

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко звільнив начальника головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу Олександра Шкиренка, який який відповідав за мобілізацію.

Про це повідомляє БЕЛТА.

Шкиренка звільнено з посади начальника головного організаційно-мобілізаційного управління, заступника начальника Генерального штабу Збройних сил та зарахований у розпорядження міністра оборони.

З якого приводу такі кадрові зміни не повідомляється.

У білорусі понад місяць тривають військові навчання. Вони зокрема включають перевірку механізмів мобілізації. В кінці червня Генштаб ЗСУ повідомляв, що військові комісаріати Брестської та Гомельської областей білорусі вивчають можливості провести приховану мобілізацію населення.