NASA показало ще кілька знімків Всесвіту, зроблених телескопом «Джеймс Вебб»

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Телескоп «Джеймс Вебб» зробив ще кілька знімків далекого Всесвіту. Зображення у високій роздільній здатності опублікували на сайті місії.

Окрім скупчення галактик SMACS 0723, фото якого у NASA представили вчора, 11 липня, телескоп зняв туманність NGC 3132, групу з п’яти галактик HCG 092 та туманність NGC 3324.

NGC 3132 — це планетарна туманність Південне кільце. Це газова хмара, яка розширюється і оточує вмираючу зірку. Туманність видалена на 2 300 світлових років від Землі.

James Webb Space Telescope

HCG 092 — це група галактик Квінтет Стефана у сузір’ї Пегаса. Вони віддалені від Землі на 290 мільйонів світлових років.

James Webb Space Telescope

NGC 3324 — це пилові «гори» Туманності Кіля. Ця туманність, у якій з’являється безліч зірок, віддалена від Землі на 7,6 тисяч світлових років.

James Webb Space Telescope