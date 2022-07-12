NASA показало ще кілька знімків Всесвіту, зроблених телескопом «Джеймс Вебб»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Телескоп «Джеймс Вебб» зробив ще кілька знімків далекого Всесвіту. Зображення у високій роздільній здатності опублікували на сайті місії.
Окрім скупчення галактик SMACS 0723, фото якого у NASA представили вчора, 11 липня, телескоп зняв туманність NGC 3132, групу з п’яти галактик HCG 092 та туманність NGC 3324.
NGC 3132 — це планетарна туманність Південне кільце. Це газова хмара, яка розширюється і оточує вмираючу зірку. Туманність видалена на 2 300 світлових років від Землі.
HCG 092 — це група галактик Квінтет Стефана у сузір’ї Пегаса. Вони віддалені від Землі на 290 мільйонів світлових років.
NGC 3324 — це пилові «гори» Туманності Кіля. Ця туманність, у якій з’являється безліч зірок, віддалена від Землі на 7,6 тисяч світлових років.
- 25 грудня 2021 року NASA запустило у космос найдорожчий за всю історію телескоп. Апарат імені Джеймса Вебба вартістю $10 мільярдів, який замінить телескоп «Хаббл», відправили на відстань 1,5 мільйона кілометрів від Землі — до точки L2. Там він дозволить людству набагато глибше зазирнути у Всесвіт і докладніше вивчити галактики та планети.
- Пізніше у NASA повідомили, що телескоп працюватиме довше, ніж очікувалося. Аналіз траєкторії показав, що його запасу палива вистачить на понад 10 років роботи.
- 12 липня 2022 року у США показали перше інфрачервоне зображення з телескопа «Джеймс Вебб». У презентації брав участь президент США Джо Байден.