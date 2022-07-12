В Стамбулі відбудеться зустріч щодо розблокування експорту українського зерна. Серед учасників делегації України і росії
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
У середу, 13 липня, в Стамбулі відбудеться зустріч військових делегацій Туреччини, росії, України та представників ООН, на якій обговорять розблокування експорту українського зерна.
Про це повідомляє Anadolu.
Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що чотиристороння зустріч стала результатом візитів турецької делегації до Москви і Києва. За його словами, вони дали позитивні результати.
Напередоні президент Туреччини Реджеп Ердоган провів телефонну розмову з путіним. Він заявив, що настав час для «зернового коридору». У рф заявили, що «продовжать обмін думками» з цього приводу. У той же день, 11 липня, Ердоган поспілкувався із Зеленським. Розмова була присвячені війні і проблемі блокади експорту зерна.
- Війська росії з початку вторгнення блокують експорт з портів України, через що продукцію доводиться експортувати залізницею та автодорогами. Західні партнери пропонували побудувати зерносховища біля кордону, домовитися з росією, але на військове розблокування шляхів не готові. росія тим часом продовжує викрадати українське зерно, вивозячи його до Криму, Сирії і Туреччини, про що говорять чисельні журналістські розслідування.
- 5 липня Ердоган заявив про посилені переговори щодо розблокування експорту зерна з України Чорним морем. Він очікує на прогрес протягом десяти днів. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба застерігав від сподівань на швидке вирішення проблеми, оскільки перемовини зосереджені на маршрутах і безпеці суден.