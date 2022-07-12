В Стамбулі відбудеться зустріч щодо розблокування експорту українського зерна. Серед учасників делегації України і росії

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У середу, 13 липня, в Стамбулі відбудеться зустріч військових делегацій Туреччини, росії, України та представників ООН, на якій обговорять розблокування експорту українського зерна.

Про це повідомляє Anadolu.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що чотиристороння зустріч стала результатом візитів турецької делегації до Москви і Києва. За його словами, вони дали позитивні результати.

Напередоні президент Туреччини Реджеп Ердоган провів телефонну розмову з путіним. Він заявив, що настав час для «зернового коридору». У рф заявили, що «продовжать обмін думками» з цього приводу. У той же день, 11 липня, Ердоган поспілкувався із Зеленським. Розмова була присвячені війні і проблемі блокади експорту зерна.