Україна повернула тіла ще 30 захисників

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В Україну повернули тіла ще 30 полеглих захисників, повідомив уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко.

Чергова операція з повернення тіл відбулася в Запорізькій області. Її проведи за співпраці уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Головного управління розвідки, СБУ, Генштабу та інших силових структур. Невдовзі тіла передадуть родичам для гідного поховання.