Україна повернула тіла ще 30 захисників
- Автор:
- Костя Андрейковець
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В Україну повернули тіла ще 30 полеглих захисників, повідомив уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко.
Чергова операція з повернення тіл відбулася в Запорізькій області. Її проведи за співпраці уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Головного управління розвідки, СБУ, Генштабу та інших силових структур. Невдовзі тіла передадуть родичам для гідного поховання.
- Раніше Котенко повідомив, що Україна за час повномасштабної війни під час низки обмінів з росією отримала понад 400 тіл українських захисників. Більшість із них — загиблі на «Азовсталі».
- 11 липня Котенко повідомив, що приблизно 7 200 військовослужбовців Збройних сил, Служби безпеки, нацгвардійців і прикордонників вважаються зниклими безвісти. Більшість із них — у полоні.
- У полоні росіян також перебувають цивільні, активісти, міські голови тощо. За даними Асоціації міст України, у полоні росіян щонайменше 8 голів міст, сіл і селищ із Запорізької, Херсонської та Харківської областей.
- ООН має докази 270 випадків викрадення цивільних українців російськими військовими.