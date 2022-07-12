Україна в рамках обмінів із росією отримала понад 400 тіл військових

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Україна за час повномасштабної війни під час низки обмінів з росією отримала понад 400 тіл українських захисників. Більшість із них — загиблі на «Азовсталі».

Про це «Суспільному» повідомив уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко.

Тіла військових направляють у морги Києва, Дніпра та Харкова. У планах додати ще один морг — у Запоріжжі. Котенко просить родичів загиблих здавати тести на ДНК, щоб була змога встановити особу загиблого. Родичі можуть здати тест у будь-якому місті країні, результати потрапляють у єдину базу.

«Якщо зараз ми будемо забирати більшість людей не з «Азовсталі», то там буде більше випадків, коли є тіло, але не здали ДНК. Тому коли я веду перемовини, то є домовленість з росією писати хоча би про те, звідки тіло — це Луганський напрямок, Волноваха чи це Харківський напрямок тощо. Бо дуже багато тіл без документів, ми не знаємо, хто вони», — розповів Котенко.