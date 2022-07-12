Литовці купили 110 антидронових рушниць для України. Зброю назвали «Убивця орків»

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Andrius Tapinas/Twitter

Литовці купили 110 антидронових рушниць та 80 радарів для українського війська. Загальна вартість цього обладнання — €1 095 000.

Про це повідомив журналіст Андрюс Тапінас у своєму Twitter.

«Ми купили для України 110 антидронів і назвали їх Orcrist — «Убивця орків». Сьогодні ми додали 80 радарів Wingman — схвалених НАТО, які дозволяють оператору антидрона виявляти та збивати російський безпілотник, не помічаючи його, на відстані до 5 км. Цінник: €1 095 000», — написав він.