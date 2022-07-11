Перші вісім іноземних суден прибули до українських портів для перевезення зерна Дунаєм

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Facebook / ВМС ЗС України

Військово-морські сили ЗСУ долучились до організації перевезень української агропродукції через гирло Бистре річки Дунай. Перші вісім іноземних суден вже прибули до українських портів.

Про це повідомила пресслужба ВМС України.

Також там зазначили, що перевезення по цьому каналу стало можливим завдяки звільненню від російських окупантів острова Зміїний.

«Раніше, через блокаду цивільного судноплавства світовим компаніям з морського транспортування довелося використовувати канал Суліна, що призвело до скупчення великої кількісті суден та значного перевантаження каналу», — додали у ВМС.