Події 10 липня в огляді «Бабеля»: ЗСУ знищили ще декілька складів окупантів, росіяни вдарили по житловому будинку у Часовому Яру, а Байден шукає зброю для України

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Від самого початку повномасштабної війни росії проти України «Бабель» щодня веде текстовий онлайн подій та оперативно інформує про головні новини в Telegram-каналі. Ми також робимо щоденний дайджест найголовніших подій дня на випадок, якщо ви не мали змоги стежити за онлайном.

Напередодні російські війська обстріляли з «Градів» та випустили 10 ракет «Торнадо-С» по Інгулецькому району Кривого Рогу. Загинули дві жінки, ще одна людина госпіталізована з осколковими пораненнями. Пошкоджено школу і кілька будинків. Вчора окупанти знову вдарили артилерією по прикордонних районах Чернігівської області. Внаслідок обстрілів пошкоджено приватний будинок та господарську будівлю. Зафіксовано 14 вибухів. Крім того, росіяни випустили по Миколаєву шість ракет С-300, обійшлося без жертв. У Часовому Яру Донецької області внаслідок обстрілу росіянами житлового будинку загинули щонайменше 15 людей. Під завалами перебувають понад 20 людей.

На півдні українські військові знищили майже 60 окупантів, дві гаубиці «Мста-Б», автоматизовану станцію встановлення перешкод «Житель», три одиниці броньованої та 12 — автомобільної техніки. Також знищено чотири склади боєприпасів — один на Миколаївщині, решта — на Херсонщині.

Уже понад 2,5 місяця російські літаки та гелікоптери не залітають у повітряний простір над територією, яку контролюють українські військові, повідомляють у Міноборони. І додають, що ворожа авіація остерігається протиповітряної оборони України, яка працює максимально ефективно.

Окупанти активізувалися на всій лінії фронту Донбасу і намагаються наступати. Поки Сили оборони України не фіксують «оперативної паузи» в діях окупантів, про яку говорив путін. Росіяни знову спробували штурмувати Вуглегірську ТЕС на півночі Світлодарського водосховища, але їх відкинули на попередні позиції. Британська розвідка повідомляє, що росія перекидає резервні сили з усієї країни та підтягує їх до України для майбутніх наступальних операцій.

В окупованому Маріуполі окупанти та колаборанти крадуть вцілілі автомобілі, повідомляє українська розвідка. Машини зникають не тільки вдень, але й вночі — під час комендантської години. До того ж грабіжники часто використовують евакуатори. Нерідко власники викрадених автівок знаходять їх у бойовиків так званої «міліції днр».

Росіяни привезли на захоплену Запорізьку АЕС пропагандиста разом із представником «Росатома», повідомляє «Енергоатом». У супроводі солдатів вони заходять до приміщень з обмеженим доступом, де планують організувати зйомки та примушувати український персонал до участі в пропагандистських інтерв’ю.

Німеччина розв’язала проблему з боєприпасами для зеніток Gepard, які обіцяла Україні. Уряд домовився з постачальником із Норвегії. Близько 30 одиниць Gepard можуть прибути до України вже цього місяця.

Поляки зібрали 8 мільйонів злотих на Bayraktar для українців. Внески зробили вже понад 71 тисяча людей. Це найбільший та найшвидший збір, що його коли-небудь проводили на польському сайті Zrzutka.pl. Загалом поляки хочуть зібрати 20,5 мільйона злотих.

Джо Байден під час візиту на Близький Схід проситиме для України радянське озброєння. Схваленого пакета військової допомоги має вистачити до другого кварталу наступного року, але у США побоюються затяжної війни і хочуть зберегти власну обороноздатність.

Президент Зеленський звільнив посла України в Німеччині Андрія Мельника, посла в Угорщині Любов Непоп, посла в Норвегії В’ячеслава Яцюка, посла в Чехії Євгена Перебийноса, а також Ігоря Поліху з посад посла в Індії, Республіці Мальдіви, Непалі, Шрі-Ланці та Бангладеш.