Суд Швейцарії виправдав експрезидентів ФІФА й УЄФА у справі про шахрайство
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Wikimedia
Федеральний швейцарський суд сьогодні, 8 липня, оголосив вирок у справі про корупцію проти експрезидента ФІФА Йозефа Блаттера та екскерівника УЄФА Мішеля Платіні. Рішенням суду обох футбольних функціонерів виправдано.
Про це повідомляють Reuters і Sky News.
У справі про шахрайство, корупцію, зловживання довірою та підробкою Блаттеру і Платіні загрожувало до п’яти років ув’язнення, хоча 15 червня 2022 року прокуратура Швейцарії запросила для них по одному року та восьми місяців ув’язнення.
Сьогодні суд вирішив, що факт шахрайства не був встановлений, і виніс вердикт з урахуванням загального правового принципу, який наказує тлумачити сумніви на користь обвинувачених. Адвокати Блаттера і Платіні також наголошували, що у справі немає мотиву — перший начебто не отримав жодної вигоди від переказу двох мільйонів франків Платіні.
- У грудні 2019 року ФІФА подала позови до швейцарських судів проти Блаттера та Мішеля Платіні, вимагаючи повернути два мільйони швейцарських франків, необґрунтовано сплачених Платіні в лютому 2011 року.
- За версією слідства, Блаттер схвалив незаконний платіж Платіні заднім числом із коштів ФІФА за його роботу в організації. Ця справа призвела до відставки Блаттера та Платіні у 2015 та 2016-му році відповідно. Обом також заборонили обіймати будь-які посади у футболі спочатку на 8, а потім ще на 6 років.