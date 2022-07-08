Голові мзс росії влаштували бойкот на зустрічі G20 — лавров залишить саміт достроково

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Пресслужба Міністерства зовнішніх справ Російської Федерації

Міністр закордонних справ росії сергій лавров достроково залишає індонезійський саміт країн G20 через бойкот міністрів закордонних справ країн «Великої сімки». Вони відмовилися від спільного фото і традиційної вечері через присутність лаврова.

Про це пишуть Kyodo, Reuters і Der Spiegel.

Очільник мзс рф проведе кілька зустрічей, звернеться до преси та повернеться в Москву. У робочій сесії у другій половині дня він участі не братиме.

Однією з центральних тем на саміті є війна росії проти України та її вплив на світову економіку. З огляду на бойкот лаврова представники інших країн сумніваються, що на цьому саміті вдасться досягти консенсусу щодо України.