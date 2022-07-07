Генштаб: Білорусь віддала аеродром «Зябровка» під контроль росіян
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Білорусь віддала аеродром «Зябровка», що під Гомелем, під контроль росіян. Про це під час брифінгу 7 липня заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.
«Аеродром «Зябровка» в білорусі вже повністю контролюється росіянами. Наразі там облаштовується російська військова база. На території аеродрому перебуває ракетний дивізіон ракетного комплексу «Іскандер-М» та дивізіон С-400», — заявив Олексій Громов.
Протягом наступного місяця планують ще відправити на навчання до росії білоруських військових. Водночас Олексій Громов підкреслив, що ймовірність вступу білоруських військових у війну з Україною лишається низькою.
Крім того, під Мінськом готуються приймати російські комплекси С-400. Моніторингова група «Беларускі Гаюн» саме повідомляла, що трасою М1 з боку Мінська у напрямку Бресту помітили військову вантажівку, яка перевозить три одиниці ракет для ЗРК С-300.
- Загроза ракетних ударів з білорусі зберігатиметься ще три місяці. Південь країни закрили для авіації до жовтня. Саме з півдня білорусі і відбуваються запуски ракет на територію України. Від початку війни з білорусі по українських містах було запущено не менше 689 боєголовок.
- У червні в Офісі президента заявили, що уважно стежать за армією білорусі. Україна опрацювала сценарій вторгнення військ білорусі, і ЗСУ до «зустрічі» готові. Інститут вивчення війни вважає, що білорусь навряд нападе на Україну від імені росії, адже у неї для цього недостатньо сил.