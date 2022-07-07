МАУ приєдналася до позову родичів жертв катастрофи рейсу PS752 проти Ірану
- Автори:
- Олег Панфілович, Марія Жартовська
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isna.ir
Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» приєдналася до позову родичів жертв катастрофу рейсу PS752, що сталася в січні 2020 року біля Тегерану, проти Ірану.
Про це «Бабелю» повідомили в компанії.
Позов подали до суду в Онтаріо (Канада) ще в січні 2022 року. У ньому Іран і «Корпус вартових ісламської революції» вказані як відповідачі. Позов містить вимоги компенсації від Ірану.
8 січня 2020 року у столиці Ірану після зльоту двома ракетами ППО був збитий пасажирський рейс МАУ PS752. Усі 176 людей (зокрема 57 громадян Канади) на борту загинули. Кілька днів по тому Іран визнав, що його війська випадково збили літак. Розвідки США та країн Євросоюзу ще 9 січня повідомляли, що у трагедії винні військові. Українська влада заявила про відповідальність Ірану 11 січня.
- У Міністерстві оборони Ірану вважають відповідальним за трагедію оператора ракетної системи, який порушив правила ведення вогню «без дозволу». Комплекс ППО «забули» переналаштувати після переміщення, тому він помилково визначив літак як ціль.
- 17 березня 2021 року Іран оприлюднив остаточний звіт щодо авіакатастрофи. Україна назвала його цинічним і маніпулятивним. Незабаром МЗС України звинуватило Іран у маніпуляціях і відмові від співпраці в розслідуванні.
- 8 січня 2022 року Офіс генпрокурора назвав імена ймовірних виконавців злочину.