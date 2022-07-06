Духовенство Православної церкви України та УПЦ МП погодили «декларацію порозуміння»
- Автор:
- Анна Холоднова
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Facebook / Олександр Ткаченко
Представники духовенства Православної церкви України та Української православної церкви (Московського патріархату) на зустрічі, яка відбулася 5 липня, узгодили «декларацію порозуміння».
Про це повідомив ректор відкритого Православного Університету Святої Софії-Премудрості Георгій Коваленко.
«Ми, представники духовенства Української Православної Церкви та Православної Церкви України, що зібралися в стінах Святої Софії для діалогу щодо перспектив єдності українського Православ’я, прагнучи до єдності у Христі, яку Він Сам хотів бачити у своїх учнях і про яку молився Отцю: «щоб єдине були, як єдине і Ми» (Ів. 17:22)», — йдеться у декларації.
Так, представники духовенства визнали доцільність та необхідність конструктивного діалогу між двома гілками українського православ’я, а також закликали своїх ієрархів розпочати офіційний діалог.
«Закликаємо наших ієрархів розпочати офіційний діалог між Українською Православною Церквою і Православною Церквою України вже до Дня Хрещення Київської Русі-України, який минулоріч був визначений як День Української Державності. Це стане найкращим подарунком до цього свята як вірним наших церков, так і всьому українському суспільству», — зазначено у документі.
За словами Георгія Коваленка, декларація відкрита до підписання і обговорення духовенством і вірянами ПЦУ та УПЦ (МП).
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