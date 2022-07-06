Десять тисяч литовців проводжали в Україну бойовий безпілотник Bayraktar TB2
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Andrius Tapinas/Twitter
Турецький безпілотник Bayraktar TB2 Vanagas («Яструб» литовською), гроші на який зібрали литовці, уже відправили в Україну.
Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
«Перший безпілотник покидає Литву. Армія Литви подбала про всю логістику, а Міноборони — про контракти на закупівлю, організувало всі юридичні формальності відповідно до законодавчих вимог, щоб дрон зі зброєю міг дістатися України», — заявив міністр.
Про передачу Україні БПЛА повідомив і посол України в Литві Петро Бешта.
Литовський журналіст і телеведучий Андрюс Тапінас розповів, що зібрані на БПЛА гроші, які виробник Bayraktar відмовився брати, витратять на боєприпаси для TB2, антидронові рушниці, розвідувальні безпілотники, а також на допомогу українському госпіталю.
Він зазначив, що 10 тисяч литовців зібралися на авіабазі, щоб побачити відправку безпілотника та побажати удачі у війні.
«Привітати литовський Bayraktar і побажати йому удачі на війні прийшли десять тисяч людей. Наш бойовий безпілотник Vanagas уже прямує до України», — написав він у Twitter.
- На початку червня литовці зібрали майже €6 мільйонів, щоб купити для України Bayraktar TB2. Тоді виробник безпілотників Baykar вирішив передати його ЗСУ безкоштовно.
- 24 червня волонтер Сергій Притула повідомив, що за три дні українці через пожертви зібрали 600 мільйонів гривень, щоб придбати чотири безпілотники Bayraktar. Після цього компанія Baykar заявила, що безкоштовно передасть три Bayraktar TB2 Збройним силам України.
- 28 червня в Польщі запустили збір коштів на Bayraktar для України.
- Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що з 24 лютого Україна отримала до 50 безпілотників Bayraktar TB2. У липні ЗСУ теж очікують отримати кілька TB2, а згодом ще десятки.