ОВА: На Одещині пляжі під час літнього сезону не відкриють

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Одеська обласна військова адміністрація та міськрада Одеси ухвалили рішення не відкривати пляжі в області під час літнього сезону.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

«Варто памʼятати, що війна досі триває, а окупанти завдають ракетних ударів по області, убиваючи мирних мешканців. І великі скупчення людей у будь-якому місці є потенційно дуже небезпечними. Саме тому працюють заходи безпеки в торгівих центрах, діє комендантська година та інші обмеження. Це також стосується відвідування пляжів і купання», — зазначив Марченко.

Він додав, що люди, які не дотримаються заходів безпеки та ігнорують вимоги адміністрації, гинуть на пляжах від ворожих мін, що викидає на берег.