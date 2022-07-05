Платформа UNITED24 за два місяці зібрала $76,8 мільйона. На оборону найбільше донатили зі США
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Death to Stock
Фандрейзингова платформа UNITED24 за два місяці роботи зібрала $76,8 мільйона — внески надійшли з 90 країн світу. Найбільше донатів — зі США, Німеччини, Франції, Канади, Великої Британії та України.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
У відомстві нагадали, що платформу запустили 5 травня. Отримані кошти йдуть на допомогу та відновлення України — їх перераховують на офіційні рахунки Нацбанку, після чого розподіляють на три міністерства — охорони здоровʼя, інфраструктури та оборони. Далі гроші розподіляють за трьома напрямами: на оборону та розмінування, гуманітарну та медичну допомогу, а також на відбудову країни.
Очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що країни-донори самостійно обирають напрям допомоги Україні. Наприклад, пріоритетом для США стала оборона та розмінування України, а для Німеччини — медична допомога.
«Ми вже закупили необхідне обладнання та техніку для наших захисників, апарати для медиків, які рятують життя в гарячих точках [...]. Кілька днів тому ми запустили «Армію дронів». І вже сьогодні в Лугано підписали Меморандум про співпрацю зі Світовим конґресом українців, який обʼєднує понад 20 мільйонів українців у всьому світі. Зараз вони акумулюють свої зусилля, щоб долучити максимальну кількість людей, бізнесу, організацій та компаній для допомоги нам з «Армією дронів», — заявив міністр.
- Онлайн-платформа UNITED24 для збору коштів на підтримку України запрацювала 5 травня. Вона надає можливість зробити донейт в один клік із будь-якої країни. Усі кошти надходять на рахунки Національного банку України та закріплені за профільними міністерствами: оборони, охорони здоровʼя та інфраструктури.
- 1 липня в Україні запустили проєкт «Армія дронів», щоб закрити безпілотниками лінію фронту. На першому етапі планують закупити 200 безпілотників для повітряної розвідки, які можуть літати до 24 годин на відстань 160 кілометрів і при цьому залишатися майже непомітними для ворога.
- 5 липня стало відомо, що на «Армію дронів» за 5 днів задонатили майже 200 мільйонів гривень.