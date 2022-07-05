На «Армію дронів» за 5 днів задонатили майже 200 мільйонів гривень

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На «Армію дронів» для Збройних сил України вже зібрали майже 200 мільйонів гривень, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Тільки за перший день на рахунок ЗСУ надійшло понад 84,6 мільйона гривень. Дякую кожному, хто відправив 50 гривень чи мільйон», — заявив міністр.

За його словами, до збору активно долучається бізнес.

«Понад 100 мільйонів гривень передав український та британський підприємець у сфері ІТ та космічних технологій Максим Поляков. Ми також отримали підтвердження від Київської школи економіки та її американських партнерів про перерахунок 57 мільйонів гривень», — зазначив Федоров.

Він додав, що на перші 64 млн гривень, які українці зібрали через Monobank, вже купують для ЗСУ два безпілотні комплекси Warmate.