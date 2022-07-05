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Японія запровадила нові санкції проти росії та білорусі

Автор:
Софія Телішевська
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Японія затвердила додатковий пакет санкцій проти росії та білорусі. Ідеться про обмежувальні заходи проти ще 90 організацій та фізосіб двох країн.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Мінфіну Японії.

Санкційний пакет включає в себе:

Від початку російського вторгнення під японські санкції потрапили близько 800 громадян росії, білорусії та представники терористичних «лднр».