У росії запустили Центр реєстрації ядерних вибухів на планеті. Він працюватиме цілодобово

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У міноборони росії сьогодні, 4 липня, повідомили про запуск Центру реєстрації ядерних вибухів на планеті, який працюватиме цілодобово.

Про це пише Інтерфакс.

«З 1 липня 2022 року з метою зміцнення обороноздатності нашої держави чергові зміни Головного центру геофізичного моніторингу розпочали цілодобове чергування», — йдеться в повідомленні.

Центр буде фіксувати ядерні вибухи в різних геосферах та ідентифікувати джерела геофізичних збурень техногенного характеру. Його відкрили 1 червня у складі Служби спеціального контролю, що входить до 12 Головного управління міноборони рф.