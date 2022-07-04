На острові Зміїний встановили прапор України, військова операція там завершена
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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president.gov.ua
Військову операцію на Зміїному острові завершили, там вже встановили український прапор.
«Прапор України на острові Зміїний вже встановлено. Військова операція завершена. Наразі ця територія знову повернута під юрисдикцію України», — заявила на брифінгу начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.
- 30 червня 2022 року міністерство оборони росії оголосило про виведення своїх військ з острова Зміїний. Острів розташований уздовж основних морських шляхів до Одеси та портів, що прилягають до неї. Російська армія його захопила в перший день війни.
- ЗСУ з початку червня методично били по позиціях росіян на Зміїному. Також під вогонь потрапляли катери та кораблі, які займалися постачанням російського гарнізону на острові.