На острові Зміїний встановили прапор України, військова операція там завершена

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Військову операцію на Зміїному острові завершили, там вже встановили український прапор.

«Прапор України на острові Зміїний вже встановлено. Військова операція завершена. Наразі ця територія знову повернута під юрисдикцію України», — заявила на брифінгу начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.