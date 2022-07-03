У Туреччині заарештували судно з зерном, яке росіяни вивезли з окупованого Бердянська
- Автор:
- Олег Панфілович
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СБУ
Туреччина затримала суховантаж, який перевозив викрадене в Україні зерно. Українська сторона подала запит на арешт корабля й конфіскацію майна.
Про це в ефірі національного телемарафону розповів посол України в Туреччині Василь Боднар.
«У нас є повна співпраця. Судно стоїть прямо перед входом до порту. Завтра відбудеться нарада, на якій визначать подальшу долю судна. Наш запит передано, і ми сподіваємося, що судно заарештують, майно конфіскують і притягнуть до відповідальності усіх причетних», — заявив посол.
30 червня повідомлялося, що з окупованого Бердянська Запорізької області росіяни вивезли перше судно із 7 тисячами тонн зерна. Наступного дня Боднар заявив, що до одного з турецьких портів країни зайшло судно з окупованого росіянами Бердянська.
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