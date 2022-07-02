У Кременчуці розібрали завали ТЦ «Амстор» — російська ракета вбила 21 людину

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Євгеній Завгородній / «Бабель»

У місті Кременчук Полтавської області завершили розбирати завали торгового центру «Амстор», по якому росія вдарила ракетами.

Про це вдень 2 липня повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Унаслідок ракетного обстрілу загинула 21 людина. Також постраждали 66 людей, 26 з яких шпиталізували. Усього рятувальники виявили 29 фрагментів тіл, їх ідентифікуватимуть за допомогою ДНК-аналізу.

Перед цим мер міста Віталій Малецький повідомив, що сімʼям загиблих виплатять по 100 тисяч гривень компенсацій, також виділили кошти на оплату поховання всіх загиблих.