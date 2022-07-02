Der Spiegel: Єврокомісія хоче дозволити росії транзит товарів у Калінінград
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Єврокомісія планує дозволити росії транзит підсанкційних товарів до Калінінградської області, але тільки в обсягах, сумірних з поставками до вторгнення в Україну.
Про це пише Der Spiegel із посиланням на джерела в Єврокомісії.
Обсяг товарів, дозволених для транзиту, визначатимуть за литовськими митними документами. В особливих випадках обсяг можуть збільшити, але російській стороні доведеться доводити кожен виняток.
Раніше Reuters писало, що у Європейському Союзі готові виключити Калінінградську область з-під дії санкцій та дозволити транзит туди товарів через територію ЄС, але якщо на це погодиться Литва.
Публікація рішення Єврокомісії очікується найближчими днями.
- 18 червня влада Литви запровадила заборону на залізничний та автомобільний транзит підсанкційних товарів через свою територію в Калінінградську область росії. Заборона торкнулася вугілля, металів, цементу, деревини, будівельних матеріалів і високотехнологічних виробів. За словами губернатора Калінінградської області, під заборону потрапили 40—50% усіх вантажів. У МЗС Литви заявили, що обмеження запровадили після консультації з Єврокомісією та під її керівництвом.
- У відповідь росія почала погрожувати Литві, а в Калінінградській області розпочалися військові навчання. Секретар ради безпеки рф патрушев заявив, що кремль найближчим часом відповість на «блокаду» області, а жителі Литви «серйозно відчують на собі наслідки цих заходів».
- Влада Німеччини заговорила про посилення ескалації конфлікту з рф на фоні цих обмежень. Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголошував, що зробить усе, щоб НАТО не стало стороною війни між росією та Україною. Після цього в ЄС почали консультації.