Судно із зерном, яке росіяни вивезли з Бердянська, прибуло до Туреччини. Україна вже звернулася до місцевої влади
- Автор:
- Олег Панфілович
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Lutz Wernitz / Unsplash
Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що до порту цієї країни зайшло судно з окупованого росіянами Бердянська.
Про це він написав у Facebook.
«У порт Карасу зайшов корабель Zhibek Zholy з окупованого Бердянська. На підставі листа Офісу генпрокурора звернулися до турецької сторони з проханням вжити невідкладних заходів. Маємо добру комунікацію і тісну співпрацю з органами влади Турції. Переконаний, що ухавалені рішення упередять спроби порушити суверенітет України!» — написав він.
- Напередодні повідомлялося, що з окупованого Бердянська Запорізької області росіяни вивезли перше судно із 7 тисячами тонн зерна.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова створити необхідні умови, щоб відновити експорт з Одеського порту. Президент Володимир Зеленський вважає, що найкращою гарантією безпеки для українських портів і розблокування експорту зерна є зброя.
- Американський президент Джо Байден 14 червня заявив, що США разом з європейськими союзниками працюють над тим, щоб вивезти заблоковане українське зерно залізницею. Для цього вони планують побудувати зерносховища біля кордону України.