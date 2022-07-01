Судно із зерном, яке росіяни вивезли з Бердянська, прибуло до Туреччини. Україна вже звернулася до місцевої влади

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Lutz Wernitz / Unsplash

Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що до порту цієї країни зайшло судно з окупованого росіянами Бердянська.

Про це він написав у Facebook.

«У порт Карасу зайшов корабель Zhibek Zholy з окупованого Бердянська. На підставі листа Офісу генпрокурора звернулися до турецької сторони з проханням вжити невідкладних заходів. Маємо добру комунікацію і тісну співпрацю з органами влади Турції. Переконаний, що ухавалені рішення упередять спроби порушити суверенітет України!» — написав він.