Нардепа Дмитра Лубінця призначили новим омбудсманом

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Косарєв Олександр / УНІАН

Парламент України призначив народного депутата Дмитра Лубінця уповноваженим Верховної Ради з прав людини. За — 250 голосів.

Відповідне рішення депутати ухвалили на засіданні 1 липня.

Дмитро Лубінець — нардеп від депутатської групи «За майбутнє», голова Комітету парламенту з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Ярослав Железняк / Telegram

Сам Лубінець заявив, що захистом прав людини має займатись не тільки омбудсмен, він має робити це разом з парламентом, урядом, президентом та усіма іншими державними органами влади, «це глобальний спектр і глобальна робота».