Британська розвідка: росія пішла зі Зміїного острова через ізоляцію гарнізону та зростання вразливості до ударів ЗСУ
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Російська армія пішла зі Зміїного острова саме через ізоляцію військового гарнізону та його зростаючу вразливість до українських ударів, а не як «жест доброї волі», як вона стверджує.
Про це йдеться у зведенні британської розвідки станом на ранок 1 липня.
Так, ЗСУ протягом останніх кількох тижнів завдавали ударів по російському гарнізону на острові із застосуванням ракет та безпілотників. Крім того, Україна використала протикорабельні ракети, щоб зупинити російські військові кораблі, які намагались поповнити запаси на острові.
Що стосується ситуації на Донбасі, то російські сухопутні війська стверджують, що захопили селище Привілля неподалік Лисичанська. Інтенсивні бої, ймовірно, продовжуються за панівну висоту навколо Лисичанського нафтопереробного заводу.
- 30 червня 2022 року міністерство оборони росії оголосило про виведення своїх військ з острова Зміїний. Він розташований уздовж основних морських шляхів до Одеси та портів, що прилягають до неї. Російська армія його захопила в перший день війни.
- ЗСУ з початку червня методично завдавали ударів по позиціях росіян на Зміїному. Також під вогонь потрапляли катери та кораблі, які займалися постачанням російського гарнізону на острові.