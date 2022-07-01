США заблокували понад $1 млрд активів російського олігарха Сулеймана Керімова, наближеного до путіна
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США заблокувало траст вартістю понад $1 мільярд, пов’язаний із російським олігархом Сулейманом Керімовим — наближеним до президента рф путіна.
Про це повідомляється на сайті управління.
Йдеться про траст Heritage Trust, через який переказували гроші до Сполучених Штатів через підставні компанії і фонди в Європі. Керімов керував ним таємно, оскільки у 2018 році потрапив до санкційного списку, який передбачає заморожування всіх активів.
Керімов перебуває під санкціями США через звинувачення у відмиванні грошей і його роль у російському уряді. У лютому, коли рф почала масштабне вторгнення в Україну, Керімов разом із кількома мільярдерами проводив зустріч із путіним.
- 29 червня під санкції Британії потрапили двоюрідна сестра путіна Анна Цивілєва та друга найбагатша людина рф — олігарх Володимир Потанін.
- Раніше США ввели санкції проти 70 організацій та 29 фізосіб із рф і заборонили імпорт російського золота.