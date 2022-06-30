Удар по ТЦ у Кременчуці: за день рятувальники знайшли ще 14 фрагментів людських тіл
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- Анна Холоднова
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Telegram / Дмитро Лунін
На території зруйнованого російською ракетою ТЦ «Амстор» у Кременчуці рятувальники знайшли 14 фрагментів людських тіл.
Про це «Суспільному» повідомила речниця ДСНС Полтавської області Світлана Рибалко.
За її словами, це найбільша кількість знайдених частин тіл загиблих, які розшукали за день.
Загалом від початку аварійних робіт на території зруйнованого ТЦ знайшли 22 фрагменти тіл.
- 27 червня вдень росія вдарила ракетою по ТРЦ «Амстор» у місті Кременчук. До повітряної тривоги там перебували близько тисячі людей, але коли вона почалася, то багато з них встигли вийти з торгового центру, однак у ТРЦ залишалися працівники та частина відвідувачів. Били росіяни ракетами Х-22, які випустили з дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Їх запускали з Курської області. СБУ зібрала численні докази, що підтверджують — росіяни свідомо вчинили воєнний злочин.