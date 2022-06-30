Польща добудувала стіну на кордоні з білоруссю
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Польща завершила будівництво стіни на білоруському кордоні, що значно зміцнює безпеку як самої Польщі, так і ЄС.
Про це в четвер, 30 червня, повідомив міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський.
Протяжність стіни становить 186,25 кілометра. Крім стіни, уже будують електронний барʼєр — датчики руху, денні та тепловізійні камери. Уздовж усього кордону також зробили дороги, щоб можна було швидко втрутитися.
Збудувати стіну вирішили через самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка, який торік влаштував у Польщі та Литві міграційну кризу. Так, з 1 січня 2021 року прикордонники зареєстрували понад 45 тисяч спроб незаконного проникнення на територію Польщі з білорусі.
- Польща будувала стіну на кордоні з білоруссю з січня 2022 року. Загальна вартість проєкту разом із технічним оснащенням сягне 1,6 мільярда злотих (11,2 мільярда гривень).
- Криза з нелегальними мігрантами з боку білорусі почалася після санкцій Євросоюзу і низки західних країн у грудні 2021 року. Офіційні особи Польщі, Литви та Латвії впевнені, що потік мігрантів був частиною гібридної війни проти ЄС із боку влади білорусі та рф. Польські спецслужби наводили докази того, що штурмом кордону керував генерал прикордонної служби білорусі Подліньов.