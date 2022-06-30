Інтернет від Starlink з’явиться в поїздах УЗ до кінця року

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У поїздах «Укрзалізниці» до кінця цього року з’явиться інтернет від супутникових станцій Starlink. УЗ вже протестувала пілотний проєкт.

Про це в інтерв’ю Liga.Tech розповів голова Держспецзвʼязку Юрій Щиголь.

За його словами, УЗ вже протестувала пілотний проєкт у деяких поїздах, після чого українські фахівці звʼязалися із технічними спеціалістами Starlink та показали їм, як це працює. «Навіть вони здивувалися, що ми змогли так застосувати Starlink. За технічними характеристиками він не повинен працювати на таких швидкостях. Але працює і надає послуги», — заявив Щиголь.