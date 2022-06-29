Зеленський увів у дію положення про реєстр олігархів

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Президент Володимир Зеленнський увів у дію положення про реєстр олігархів.

Про це йдеться у відповідному указі.

Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони, яка схвалила це положення. Реєстр, зокрема, вестиметься в електронному вигляді. Положення також визначає порядок внесення до реєстру інформації про олігархів та одержання інформації з реєстру.

До нього не вноситимуть відомості, які містять державну таємницю та службову інформацію, а відомості про олігархів, які вносяться до реєстру, не можуть бути визнані конфіденційними. Доступ до реєстру матимуть, зокрема, голова, секретар та члени РНБО.

До реєстру виноситимуть персональні дані особи, визнаної олігархом, підстави для внесення, компанії, кінцевим бенефіціарним власником яких є ця особа, а також інформація про внески до виборчих фондів, які вона здійснювала.