Події 29 червня в огляді «Бабеля»: 95 захисників «Азовсталі» повернули з полону, НАТО офіційно визнало росію загрозою

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Боєць полку «Азов» Дмитро Козацький (позивний «Орест»)

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Напередодні пара ударних гелікоптерів Ка-52 росіян атакувала околиці Олександрівки на Херсонщині — втрат немає. У відповідь українські штурмовики та гелікоптери завдали ударів по скупченнях ворожої сили та техніки, опорному пункту та зенітно-ракетному комплексу «Стріла-10». У Миколаєві росіяни влучили у житлову багатоповерхівку. На місці працюють рятувальники, медики та комунальники. Четверо людей загинули, пʼятеро поранені. Після вчорашнього ракетного удару по Дніпру — семеро поранених, серед них 6-річний хлопчик (його зачепило склом від розбитої вибухом шибки). Двох людей госпіталізували. Сили ППО знищили над Одещиною ракету росіян типу Х-22.

Україна визволила з полону росіян 144 захисників. Це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення. Зі 144 звільнених 95 — оборонці «Азовсталі», зокрема 43 військовослужбовці полку «Азов». Також із полону звільнили 59 бійців Національної гвардії, 30 бійців Військово-морських сил, 28 військових ЗСУ, 17 прикордонників, 9 бійців ТрО й одного поліцейського.

Російські війська майже повністю зруйнували Сєвєродонецьку ТЕЦ. Станція окупована. ТЕЦ постачала тепло й електрику для міста та гіганта хімічної промисловості України — Сєвєродонецького об’єднання «Азот».

Російські війська продовжують поступово наступати, намагаючись оточити місто Лисичанськ. З 25 червня окупанти просунулися ще на 2 км у районі Лисичанського нафтопереробного заводу на південь від міста. Про це йдеться у зведенні британської розвідки. Крім цього, британці припускають, що ракетний удар по Кременчуцькому торговому центру 27 червня призначався прилеглій інфраструктурі, але влучив у ТРЦ через неточність російських ракет на далекі відстані.

З 1 липня окупаційна влада Маріуполя починає знесення будинків. Мешканців виселяють, хоча фактично житла, до якого можна переселитися, немає.

Колаборант кирило стремоусов, якого росіяни поставили одним з «голів» Херсонської області, підтвердив затримання мера Херсону Ігоря Колихаєва, якого 28 червня викрали російські військові. Зрадник у своєму Telegram заявив, що Колихаєва «нейтралізували». Що це означає — він не уточнив. Разом із Колихаєвим російські військові викрали керівника Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Ростислава Маршака. Крім того, в Херсоні військові рф викрали волонтера Нахмета Ісмаїлова.

З російського полону звільнили двох голів місцевих рад окупованої Херсонської області — Голопристанського міського голову Олександра Бабича і Станіславського сільського голову Івана Самойленка. У полон вони потрапили 28 березня і 24 червня відповідно.

Президент Індонезії Джоко Відодо приїхав до України. Він побував в Ірпені та зустрівся з Володимиром Зеленським. На 30 червня у нього запланована зустріч з путіним.

До міста Гостомель Київської області приїхав британський мільярдер, засновник компанії Virgin Galactic Річард Бренсон. У Гостомелі він цікавився аеродромом «Антонов» — як можливо його відновити. Голова Гостомельської селищної військової адміністрації Тарас Думенко розповів йому про такі перспективи та наявні проєкти реконструкції летовища.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо після завершення своєї участі у саміті G7 у Німеччині оголосив про надання нової допомоги Україні у 151,7 млн канадських доларів. Канада також надасть Україні кредит у розмірі 200 млн через МВФ.

Норвегія та Велика Британія нададуть Україні реактивну артилерію великої дальності. Норвезька зброя відправиться до Великої Британії на модернізацію, щоб британці могли відправити частину свого озброєння в Україну. Крім того, норвезький уряд вирішив передати Україні 5 тисяч гранат до вже постачених пʼяти тисяч.

НАТО офіційно визнало росію загрозою. Нова стратегічна концепція НАТО змінила статус росії — тепер Альянс визначає рф найсерйознішою та прямою загрозою для безпеки союзників. Ядерні сили Альянсу залишаються найвищою гарантією безпеки союзників. Водночас НАТО вважає, що обставини, за яких Альянсу доведеться застосувати ядерну зброю, є вкрай малоймовірними.

Путіна не буде на саміті G20. Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі на пресконференції після завершення саміту G7 заявив, що влада Індонезії виключила особисту присутність путіна на саміті G20, який має відбутися на Балі 15—16 листопада.