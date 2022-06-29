«Енергоатом»: Війська росії знищили Сєвєродонецьку ТЕЦ
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Державне підприємство «Енергоатом» повідомило, що російські війська знищили Сєвєродонецьку теплоелектроцентраль.
«Внаслідок бойових дій на Луганщині практично повністю зруйновано Сєвєродонецьку ТЕЦ», — сказано в короткому повідомленні підприємства.
Ця теплова електростанція, розташована в місті Сєвєродонецьк Луганської області, сильно постраждало внаслідок російських атак. ТЕЦ постачала тепло й електрику для міста та гіганта хімічної промисловості України — Сєвєродонецького об’єднання «Азот». ТЕЦ неодноразово потрапляла під артилерійські обстріли та авіаудари, а тепер вона на окупованій території.
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