Британська розвідка: Росіяни просунулись ще на 2 кілометри в районі Лисичанського нафтопереробного заводу

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Російські війська продовжують поступово наступати, намагаючись оточити місто Лисичанськ. З 25 червня окупанти просунулися ще на 2 км у районі Лисичанського нафтопереробного заводу на південь від міста.

Про це ідеться у зведенні британської розвідки.

Крім цього, британці припускають, що ракетний удар по Кременчуцькому торговому центру 27 червня був направлений прилеглу інфраструктуру, але влучив у ТРЦ через неточність російських ракет на далекі відстані.

Майже напевно росія продовжить завдавати ударів, намагаючись перешкодити поповненню запасів українських військових. Нестача в росії сучаснішої високоточної ударної зброї та професійні недоліки їхніх планувальників наведення, швидше за все, призведуть до нових жертв серед цивільного населення.