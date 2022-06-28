Україна повернула тіла 46 полеглих українських воїнів, з них 21 захисник «Азовсталі»

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В Запорізькій області відбулася чергова операція з повернення тіл загиблих українських військовослужбовців.

У Мінреінтеграції повідомили про повернення 46 полеглих українських воїнів, з яких 21 захисник «Азовсталі». Також міністерство опублікувало фото конвою, який забрав тіла.