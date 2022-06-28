На Банковій озвучили оновлені дані щодо жертв російських обстрілів у Кременчуці, Харкові, Очакові та Лисичанську

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Пресслужба ДСНС

Керівника Офісу президента Кирило Тимошенко озвучив оновлені дані по жертвам російських ракетних ударів та обстрілів, які відбулися 27 червня.

У Кременчуці, де у ТЦ «Амстор» влучила російська ракета, станом на зараз понад 20 загиблих та 59 поранених, 25 людей госпіталізовано. Отримано понад 40 заяв від родичів про безвісти зниклих.

У Харкові (ворог завдав ударів по Північній Салтівці) п’ять загиблих, 22 людини постраждало, з них 5 дітей.

У Лисичанську, де окупанти вдарили по скупченню людей касетними зарядами з «Ураганів», загинуло 10 людей, 19 отримали поранення. Серед загиблих та поранених є діти.

У Очакові три людини загинуло, серед них 6-річна дитина. Ще шість людей поранено, серед яких четверо дітей. По місту росіяни вдарили вночі 28 червня реактивними системами залпового вогню.